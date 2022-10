La ministre de la Justice, Leila Jaffel a effectué, hier samedi, une visite « non annoncée » à la prison civile de Siliana, au cours de laquelle elle a inspecté tous les pavillons de l’établissement et s’est informée des conditions de détention, de la disponibilité des denrées alimentaires et de la qualité des repas.

Selon un communiqué du département de la justice, la ministre a échangé avec un certains nombre de détenus.

A cette occasion, la ministre a ordonné le transfert de plusieurs détenus à la prison civile de Sers pour juguler le problème de surpopulation, réaffirmant l’engagement à activer au plus vite les peines alternatives à la détention, notamment le bracelet électronique.

« Le rôle des bureaux d’accompagnement et du juge d’application des peines doit être conforté dans le cadre des programmes d’aménagement et de réforme lancés par le ministère », a-t-elle dit.