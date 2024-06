Vladimir Poutine attendu en Corée du Nord

Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Corée du Nord mardi et mercredi pour une rare visite dans l’un des États les plus reclus au monde, accusé par les Occidentaux de fournir à Moscou des munitions pour son offensive en Ukraine.

Les deux pays, sous le coup de sanctions internationales d’ampleur, ont considérablement resserré leurs liens depuis le début de l’assaut russe contre l’Ukraine en février 2022.

Le président russe se rendra dans la foulée, les 19 et 20 juin, au Vietnam, un autre partenaire de la Russie de l’époque soviétique.

Ce voyage aura lieu neuf mois après que Poutine a accueilli le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans l’Extrême-Orient russe, une visite au cours de laquelle les deux hommes s’étaient couverts d’éloges mais sans conclure, officiellement du moins, d’accords.

Selon les Occidentaux, Pyongyang a puisé dans ses vastes stocks de munitions pour ravitailler massivement la Russie et le Pentagone a accusé la semaine dernière Moscou d’user de missiles balistiques nord-coréens en Ukraine.

