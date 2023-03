Vladimir Poutine et Bachar al-Assad s’entretiennent à Moscou, réconciliation turco-syrienne au menu

Un entretien très attendu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue syrien, Bachar al-Assad, a débuté, mercredi 15 mars, à Moscou, au moment où le Kremlin s’efforce de réconcilier la Syrie et la Turquie.

Au début de cette rencontre diffusée à la télévision russe, Vladimir Poutine a salué le « développement » des relations entre Moscou et Damas et souligné que la Russie continuait d’apporter une aide humanitaire à la Syrie après le séisme qui a frappé ce pays et la Turquie voisine le mois dernier.

Ces efforts interviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rebattues de façon spectaculaire au Proche-Orient avec le rétablissement, parrainé par Pékin, de relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

« Nous sommes en contact permanent et nos relations se développent », a déclaré Vladimir Poutine au début de l’entretien, saluant les « résultats importants » obtenus par Moscou et Damas dans la « lutte contre le terrorisme international ».

De son côté, Bachar al-Assad a exprimé son soutien à l’offensive militaire que mène Moscou en Ukraine et a dit espérer que sa visite marquerait « une nouvelle étape dans les relations syro-russes ».

Mais l’un des principaux sujets au menu de cette rencontre devrait être le processus de réconciliation entre Ankara et Damas que Moscou cherche à accélérer, en organisant notamment un sommet avec Bachar al-Assad et le président turc Recep Tayyip Erdogan.