Vladimir Poutine rencontre Assad et dénonce les ingérences étrangères en Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué la présence de forces étrangères en Syrie et salué les «dommages considérables» portés aux rebelles et djihadistes, en recevant Bachar el-Assad en Russie le 13 septembre, selon le Kremlin.

Lors de cette rare rencontre en tête-à-tête entre les deux hommes, le président russe a estimé que les «terroristes [avaient] subi des dommages considérables» en Syrie, où les forces gouvernementales contrôlent selon lui «90% du territoire». Il a toutefois estimé que le «principal problème» de la Syrie restait l’ingérence étrangère sur son sol. «Des forces armées étrangères sont toujours présentes dans certaines parties du territoire du pays sans l’autorisation des Nations unies et de votre gouvernement. De toute évidence, cela va à l’encontre du droit international et ne vous permet pas de faire les plus grands efforts visant à consolider et rétablir le pays à un rythme qui serait possible si l’ensemble du territoire était contrôlé par le gouvernement légitime», a estimé Vladimir Poutine.