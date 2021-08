Voici comment Daesh a «célébré» les décisions de Saied!

Des pages de réseaux sociaux ont repris une publication de Daesh qui « célèbre » les décisions annoncées le 25 juillet par le président de la République Kais Saied, au motif qu’elles constituent un « revers pour la voie démocratique », que l’organisation terroriste considère comme incompatible avec l’islam.

- Publicité-

La publication décrit Saied comme un « tyran », mais célèbre ensuite ses décisions contre les membres du mouvement Ennahda qu’elle qualifie d' »apostats ». Elle ajoute que de tels revers pour la démocratie « prouvent l’intégrité » de l’approche de Daesh.

Daesh a subi des défaites en Syrie, en Irak et en Libye, et ses activités dans le monde sont désormais menées par des cellules dormantes et des jihadistes solitaires, qui auraient été recrutés via des publications en ligne de ce type.