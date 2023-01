Voici la compagnie aérienne qui a été la plus ponctuelle en 2022

Alors que le secteur commence tout juste à se remettre de plus de deux ans de pandémie de Covid-19, l’année 2022 aura été marquée par de nombreuses difficultés dans l’aérien, entre pénuries de personnels, retards et restrictions. Malgré un manque d’anticipation, certains transporteurs se sont tout de même illustrés. Comme chaque année, le classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles a été dévoilé par Cirium. « Malgré ce climat, de nombreuses compagnies aériennes et aéroports ont excellé », souligne le leader mondial de l’analyse aéronautique, cité par Air Journal.

Ce sont les compagnies aériennes espagnoles qui tirent leur épingle du jeu au niveau européen. Ainsi, en 2022, la compagnie aérienne la plus ponctuelle a été Iberia avec 85,87 % des vols à l’heure. Elle devance un autre transporteur espagnol : Air Europa, avec 84,10% de vols à l’heure. Iberia Express complète le podium (83,80%). Dans la suite du classement, on retrouve en quatrième position Vueling (82,04%), puis Austrian Airlines (82%), Norwegian Air Shuttle (81,29%), ITA Airways (80,29%), Norwegian Air International (79,03%), Finnair (75,16%) et LOT – Polish Airlines (75,08%).

Au niveau mondial, la low cost brésilienne Azul Brazilian Airlines est la compagnie aérienne la plus ponctuelle (88,93%), devant All Nippon Airlines (88,61%) et Japan Airlines (88%). LATAM Airlines, Delta Air Lines, Avianca S.A., Emirates, United Airlines, Qatar Airways et American Airlines complètent le top 10 mondial.