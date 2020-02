Voici “la liste de la honte” des entreprises travaillant dans les territoires palestiniens occupés par Israël

Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies a décidé, mercredi 12 février 2020, de publier une liste de 112 entreprises travaillant dans les colonies israéliennes. Il répond ainsi à une demande spécifique du Conseil des droits de l’homme de l’Onu contenue dans une résolution adoptée le 24 mars 2016 (31/36). C’est ce que rapporte le site Econostrum.

Cette liste dite désormais de la honte, comporte surtout des banques et des entreprises de construction israéliennes. On y trouve aussi de grands groupes internationaux comme Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor, Motorola, General Mills, et les Françaises Egis Rail, Egis SA et Alstom. Quatre-vingt-quatorze de ces entreprises sont domiciliées en Israël, et dix-huit dans six autres Etats.(Voire la liste complète). Tous travaillent dans les territoires palestiniens occupés par Israël, où elles exploitent les très mauvaises conditions des occupés pour faire plus de profits.