Voici les prochaines décisions de Saïed pour le 17 décembre, selon Skynews

Citant le politologue tunisien Nizar Jelidi, Skynews en langue arabe a rapporté que le chef de tout l’Etat tunisien « Kais Saied annoncerait le 17 décembre un ensemble de nouvelles décisions qui viendront compléter le cours des mesures exceptionnelles entamées depuis le 25 juillet dernier ».

- Publicité-

Et la même source d’indiquer que ces décisions « devraient inclure la dissolution du parlement gelé depuis des mois, la suspension de la constitution de janvier 2014 jusqu’à la préparation d’une nouvelle constitution pour le pays, la dissolution de la Haute Autorité électorale indépendante, la désignation d’un organe temporaire pour gérer ses affaires, et enfin la publication d’un ensemble de décrets et d’arrêtés qui seront pris pour organiser la phase de transition, en concertation avec le Comité d’Experts et de Dialogue ».