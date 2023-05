Voici pourquoi les Geeks Tunisiens préfèrent l’Europe 

Dans son rapport annuel « Coûts des facteurs en Tunisie 2023 », l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) a indiqué que la Tunisie est le pays avec les plus bas coûts nets annuels (salaires annuels avec cotisations sociales) pour plusieurs professions.

Dans la catégorie cadre, la Tunisie concurrence aussi bien des pays européens que maghrébins comme le Maroc, la Roumanie, la Bulgarie, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume Uni. A titre d’exemple, le coût annuel d’un cadre , sur une fonction d’analyste support informatique ( assistance informatique, installation des systèmes informatiques ) s’élève à 5 900 EUR en Tunisie , contre près de 9 700 EUR au Maroc, 11 500 EUR en Roumanie, et 12 700 EUR en Bulgarie pour ne citer que les plus concurrentiels.

A l’opposé, les coûts annuels pour la France et l’Allemagne s’élèvent respectivement 43 400 EUR et 50 200 EUR. Ces salaires particulièrement bas représentent l’une des raisons des départs importants de cadres tunisiens à l’étrangers, et notamment ce qu’on appelle les « Geeks », ces personne passionnées par les nouveautés techniques, et particulièrement par l’informatique, l’internet, les jeux vidéo, formalisées en Start-ups formés en Tunisie et que les pays européens accueillent à bras ouverts et qui font le bonheur de leurs entreprises qui vont ensuite conquérir le monde.