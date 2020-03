Voici pourquoi l’inflation a diminué

Le taux d’inflation atteint le niveau de 5,8%, en février 2020, contre 5,9% le mois précédent et 6,1% en décembre, selon les données publiées jeudi par l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette baisse est due essentiellement à la décélération continue du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (3,7% contre 4,4% le mois dernier et 5,8% le mois d’avant), explique l’INS.

Les produits alimentaires.

En février 2020, les prix de l’alimentation ont augmenté de 3,7 % sur un an. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des fruits de 12,8%, des poissons de 6,2%, des fromages et œufs de 4,9 et des viandes de 4,6%. Il est à signaler que la baisse enregistrée sur un an au niveau des prix des huiles d’olive est de 13,9%.

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 9,7% et des prix des matériaux de construction de 7,7%.

Pour les services, les prix ont augmenté de 5,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services de santé de 8,8% et des loyers de 5,7%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est établi à 6,9% contre 6,8% en janvier et 6,7% en décembre 2019.

Les prix des produits libres (non administrés) ont augmenté de 5,8% contre 5,7% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,2% contre 1,4% pour les produits administrés