Volkswagen choisit Bontaz Tunisie

Le 1er et 2 Juin 2022, Le site Bontaz Tunisie a été homologué par le géant automobile Volkswagen. Désormais Bontaz Tunisie peut produire pour VW des électrovannes. le démarrage est pour bientôt.

« leader mondial des fonctions hydrauliques automobiles, Bontaz se développe à l’international et renforce son intégration locale. Des filiales sont créées en Inde (2010), au Maroc (2012), au Portugal (2018). À travers le monde, les sites deviennent de plus en plus polyvalents, intégrant des activités de production, d’assemblage, de commercialisation et de bureau d’études », pouvait-on lire sur le site de ce groupe qui a commencé en 1965 dans la grange familiale d’Yves Bontaz.