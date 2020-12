Volley : la Tunisie abritera les championnats d’Afrique U-19

La Tunisie accueillera les championnats d’Afrique des U-19 (garçons) de volley-ball début février prochain, selon le calendrier de l’année 2021 dévoilé par la Confédération africaine de volleyball (CAVB), après l’annulation de plusieurs compétitions en 2020, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Selon le nouveau calendrier, les compétitions reprendront en janvier, avec l’organisation d’une première compétition destinée aux U-20 (championnats d’Afrique des nations), Dames, programmée en Ouganda, en attendant d’arrêter la date précise, alors que le Nigéria accueillera celui des U-18 (filles) du 29 janvier au 7 février 2021.

La Tunisie abritera, quant à elle, les championnats d’Afrique des U-19 (garçons) du 1er au 6 février 2021, tandis que l’Egypte organisera le tournoi destiné aux U-21 garçons du 18 au 26 février prochain.

D’autre part, plusieurs autres compétitions cherchent preneurs, à l’image des Championnats d’Afrique des clubs champions (hommes et dames), prévus entre mars et mai, des zonaux africains (hommes et dames) qualificatifs aux championnats du Monde-2022, ainsi que le championnat d’Afrique des nations (hommes), prévu entre aout et septembre 2021.

Dans une lettre envoyée aux fédérations nationales, la présidente de la CAVB, Mme Bouchra Hajij, a expliqué que tout en continuant à suivre l’évolution de la situation sur le continent, l’instance est tenue de procéder et d’identifier les hôtes des compétitions 2021. » Nous attendons toujours que la situation sanitaire du continent se stabilise d’ici peu et devienne prévisible, permettant ainsi la reprise des activités de volleyball dans toutes nos fédérations nationales », a indiqué la nouvelle présidente de la CAVB.

A cet égard, la CAVB a invité toutes les fédérations nationales membres, clubs ou villes, intéressés par l’accueil d’un tournoi ou plusieurs événements en 2021, à soumettre des candidatures, en remplissant et en retournant à la CAVB par courrier électronique au plus tard le 15 janvier 2021.

