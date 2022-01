Volonté koweïtienne de multiplier le volume des investissements en Tunisie au cours de la prochaine période￼

Le ministre koweïtien des Affaires étrangères Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a affirmé dimanche lors de sa rencontre avec son homologue tunisien le souci de son pays de multiplier le volume des investissements en Tunisie et d’en diversifier les domaines au cours de la prochaine période.

- Publicité-

Il a souligné la détermination de son pays à apporter un soutien total à la Tunisie face aux défis auxquels le pays fait face.

Le chef de la diplomatie koweïtienne s’est félicité du niveau de la coordination établie entre les deux pays frères au sein du conseil de sécurité international. Il a qualifié la diplomatie tunisienne lors du mandat de la Tunisie en tant que membre non permanent (2020/2021) d’efficace, sage et fidèle à ses fondamentaux pour ce qui est de la défense des causes arabes et de promotion des principes de la paix et de sécurité mondiales ainsi que pour son plaidoyer en faveur d’un dialogue solidaire.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a mis en avant l’importance de développer les échanges commerciaux, d’en élargir la base et de tirer le meilleur profit des opportunités d’investissement offertes dans les deux pays.

Il a appelé au besoin d’optimiser les échanges entre acteurs économiques des deux pays en vue d’asseoir un partenariat efficient et solidaire.

Jerandi a transmis, à cette occasion, les salutations du président de la République Kaïs Saïed au prince Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, et sa volonté d’élever les relations entre les deux pays à un palier supérieur, conformément aux aspirations des deux peuples frères, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a exprimé toute la considération que la Tunisie voue au Koweït pour son soutien aux efforts du pays dans sa lutte contre les défis économiques et sanitaires.

Les deux parties se sont félicitées du niveau de la concertation et de la coordination entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun dont en premier lieu celles en rapport avec l’impulsion de la coopération interarabe, à la lumière de la présidence, par le Koweït, de la présente session du conseil des ministres arabes des Affaires étrangères.

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la participation de Jerandi à la réunion ministérielle arabe de concertation tenue au Koweït, a été l’occasion, aussi, de passer en revue les prochaines échéances bilatérales, en particulier, la réunion de la commission mixte qui aura lieu en Tunisie durant la première moitié de 2022.