Volonté tuniso-togolaise de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines prometteurs

L’importance de développer les échanges commerciaux et l’échange de visites d’acteurs économiques entre la Tunisie et la République du Togo pour identifier les domaines de coopération prometteurs, ont été au centre d’une rencontre, mercredi au siège des Nations Unies à Genève, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la Première ministre togolaise, Victoire Tomegah Dogbé.

Les deux parties ont convenu de coordonner leurs efforts pour tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui contribuerait à stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains et à favoriser leur croissance économique, ainsi que de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines.

Bouden a appelé son homologue togolaise à examiner la possibilité de tenir la sixième session de la commission mixte Tunisie-Togo à Lomé.