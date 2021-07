Vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech sur fond de normalisation des relations diplomatiques

Deux compagnies aériennes israéliennes ont inauguré dimanche une liaison commerciale directe entre Tel-Aviv et Marrakech dans le cadre de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc convenue sous l’égide des Etats-Unis l’an dernier.

Le vol 553 de la compagnie aérienne israélienne EL AL Israel Airlines a décollé à 11h35 (8h35 GMT) pour un trajet d’une durée de six heures. Un appareil de la compagnie israélienne Israir a également décollé à 8h15 (05h15 GMT) en direction du Maroc.

Une troisième compagnie israélienne, Arkia, ainsi que Royal Air Maroc doivent également ouvrir des lignes le mois prochain.

« Cette liaison contribuera à promouvoir le tourisme, le commerce et la coopération économique entre les deux pays », a souligné le ministre israélien du Tourisme Yoel Razvozov.

EL AL prévoit d’opérer jusqu’à cinq vols par semaine vers le Maroc, qui a abrité l’une des communautés juives les plus importantes et les plus prospères d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pendant des siècles jusqu’à la fondation d’Israël en 1948. Quelque 3.000 juifs vivent encore au Maroc et des centaines de milliers d’Israéliens revendiquent une ascendance marocaine.

Après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, l’Etat hébreu a ouvert en décembre 2020 un nouveau chapitre diplomatique avec le Maroc à la faveur d’un rapprochement entre Israël et des pays arabes.