Vous avez jusqu’au 21 mai pour candidater au prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient

Orange lance la 13ème édition du POESAM, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, qui récompense chaque année les meilleurs projets technologiques avec un impact social. Les candidats des 17 pays dans lesquels Orange est présent, ont la possibilité, jusqu’au 21 mai, de déposer leur projet sur le site https://poesam.orange.com

Depuis 2011, le POESAM récompense les projets innovants de start-up, fondés sur les technologies et ayant un impact sociétal positif, dans des domaines comme l’éducation, la santé, le e-commerce, l’agriculture ou encore répondant aux objectifs de développement durable.

Opérateur engagé, Orange souhaite à travers ce prix, contribuer au développement socioéconomique, soutenir l’innovation sociale et environnementale et encourager l’entrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient.

Le concours se déroule en deux étapes:

· Une phase nationale durant laquelle Orange Tunisie étudie les projets soumis puis désigne les trois lauréats nationaux qui seront qualifiés pour la deuxième phase du concours, la phase internationale. Ils recevront respectivement une dotation de 15 000 DT, 10 000 DT et 5 000 DT.

· Une phase internationale dans laquelle les trois lauréats tunisiens seront en compétition avec les lauréats des autres filiales d’Orange. Un jury final composé de personnalités influentes dans la technologie en Afrique aura la responsabilité de désigner les 3 lauréats du Grand Prix International du POESAM au mois de novembre. Ils recevront, en plus des lots nationaux, l’équivalent de 25 000€ pour le 1er lauréat, 15 000€ pour le 2ème lauréat et 10 000 € pour le 3ème lauréat.

Un Prix Féminin International, l’équivalent de 20 000€, sera décerné pour la 4ème année consécutive : Il récompense un projet porté par une femme.

Le POESAM s’adresse ainsi à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l’initiative a moins de trois ans d’âge.

Depuis son lancement en 2011, le POESAM s’inscrit dans une logique de détection des jeunes talents du numérique responsable, une démarche au cœur de la stratégie d’Orange en Afrique et Moyen-Orient.

Soyez donc tous au rendez-vous du #POESAM2023 et déposez votre projet sur https://poesam.orange.com.