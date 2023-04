Voyager en Tunisie avec une carte d’identité: Nouvelles mesures

La Tunisie a prolongé sa tolérance pour les touristes européens d’entrer dans le pays munis seulement d’une carte d’identité, et ce jusqu’au 31 octobre 2023 et dans le cadre d’un voyage organisé. Toutefois, certaines conditions y ont été ajoutées qui pourraient plomber les week-ends, courts séjours et ponts de mai..

Selon un communiqué officiel de l’aéroport de Tunis-Carthage, en lien avec le Ministère du Tourisme tunisien, la tolérance pour les touristes européens d’entrer en Tunisie via cet aéroport sans passeport, mais avec la Carte Nationale d’Identité (CNI) a été exceptionnellement prorogée jusqu’au 31 octobre 2023, mais avec certaines conditions.

« L’entrée doit se faire dans le cadre de groupes touristiques constitués de 5 individus au minimum sur les vols réguliers et ce, à condition de présenter :

La carte d’identité. Les reçus de réservation et de paiement auprès des agences de voyages (voucher) pour un séjour de 6 nuitées au minimum. Un billet d’avion (aller/retour). »