Voyages Costa  programme la Tunisie dans ses croisières 2023-2024

Le nouveau programme Costa Journeys de Costa Cruises devrait explorer des destinations différentes et uniques en 2023 et 2024, avec six navires présentés dans le nouveau programme d’itinéraires.

L’expérience récemment annoncée comprend des «itinéraires prolongés», a déclaré Costa, dans le cadre de croisières plus longues vers la Terre Sainte, l’Égypte, l’archipel des Açores, les îles Canaries, le Maroc, la Tunisie et plus encore.

La programmation comprend également différents itinéraires vers la Turquie et la Méditerranée orientale à bord du Costa Fortuna en 2023 et 2024.

Combinant des destinations dans les deux parties de la mer intérieure de l’Europe, les itinéraires comprennent également des visites de ports en Grèce, en Italie, en Espagne, en France et en Tunisie.