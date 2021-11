Wagner : Les Etats-Unis mettent en garde le Mali

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est inquiété samedi de l’instabilité au Mali et a mis en garde le groupe de sécurité privé russe Wagner contre toute tentative d’ingérence. Le chef de la diplomatie américaine se trouvait au Sénégal, dernière étape de sa tournée africaine. La communauté internationale fait pression pour que la junte de Bamako, après les putschs d’août 2020 et mai 2021, respecte son engagement de rendre le pouvoir aux civils à l’horizon de 2022, avec l’organisation d’élections présidentielle et législatives.

« Il serait particulièrement malheureux que des acteurs extérieurs s’engagent en rendant les choses encore plus difficiles et compliquées, je pense en particulier au groupe Wagner », a expliqué le secrétaire d’Etat américain. Reuters a révélé en septembre que la junte au pouvoir était en discussion avec le groupe paramilitaire russe Wagner à la suite de la décision de la France de réduire sa présence militaire au Sahel.