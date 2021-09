Walid ben Salah parle des 2,8 Milliards de dinars de la BNA

« C’est le montant des engagements de l’office des céréales auprès de la BNA ; et qui représente 19% du total des engagements clientèle de la banque…Ce qui est très significatif et en flagrant dépassement des normes prudentielles. Pire encore, ce montant englobe 865 Millions de dinars de chèques tirés par l’office sur la Trésorerie Générale de Tunisie et qui demeurent impayés ! Ce qui représente plus de la moitié des fonds propres de la banque ! Cela témoigne davantage des difficultés atroces de l’Etat qui n’arrive pas à honorer ses engagements à temps…Et qui est en train de transférer son déficit budgétaire aux entreprises publiques, qui, de par leurs difficultés financières importantes, sont à leur tour en train de les transférer aux banques publiques ! ». C’est ce qu’a écrit l’expert financier Walid Ben Salah dans un bref statut sur sa page des réseaux sociaux qui termine par lancer une « alerte au boomerang et à l’effet domino…notamment sur le secteur bancaire et financier ! »

