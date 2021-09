Walid Hajjem appelle à «cesser de semer la confusion» entre la Tunisie et la Libye

Le conseiller auprès du président de la République Walid Hajjem a appelé « à cesser de semer la confusion, tisser l’intrigue et favoriser la discorde entre la Tunisie et la Libye », estimant que « les déclarations irresponsables, les commentaires tendancieux ou les tentatives désespérées des parties manifestement connues, ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux liens historiques et de sang unissant les deux peuples frères ».

Les relations de fraternité, de coopération et de partenariat qu’entretiennent les deux pays ne peuvent être affectées par les rumeurs relayées sur Facebook et les analyses erronées, a-t-il déclaré mercredi à la TAP.

Et d’ajouter: Les relations historiques tuniso-libyennes sont exceptionnelles à tous les égards et n’obéissent pas aux normes traditionnelles régissant les relations entre les pays.

Dans le même contexte, le conseiller auprès le président de la République a affirmé que la Tunisie s’oppose à toute tentative de perturber les relations de fraternité entre les deux pays. « La Tunisie est résolument convaincue que les liens culturels et sociaux unissant les deux pays sont des acquis solides l’emportant sur toute autre considération », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, Walid Hajjem a indiqué que les mesures prises au niveau des postes frontaliers sont motivées par des raisons purement sanitaires. L’objectif étant, selon lui, d’endiguer l’évolution de l’épidémie en Tunisie et d’éviter la propagation du Coronavirus.

Il a affirmé que l’échange de visites entre les dirigeants des deux pays a lieu et se poursuivra à l’avenir, précisant que la situation exceptionnelle que connaît le pays a imposé le report de certaines échéances bilatérales à des dates ultérieures.

Selon des médias et des sites d’information, le chef du gouvernement d’union nationale libyenne, Abdelhamid Dbeibah, devait visiter la Tunisie ce mercredi. Cette visite, qui n’a pas été annoncée officiellement a été reportée, selon les mêmes sources.

Dans une allocution à l’adresse du peuple libyen vendredi dernier, Dbeibah a déclaré que le terrorisme est importé de l’étranger.

Il a affirmé avoir dépêché une délégation en Tunisie pour clarifier la position de la Libye, soulignant que son gouvernement œuvre à établir de bonnes relations avec les pays du voisinage.