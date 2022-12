Wall Street conclut en baisse sa pire année depuis 2008

La Bourse de New York a conclu par une petite baisse vendredi la pire année depuis 2008 pour le marché des actions.

L’indice Dow Jones a cédé 0,22% à 33.147,25 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,11% à 10.466,48 points et le S&P 500 a lâché 0,25% à 3.839,50 points.

« La dernière séance confirme ce qu’on a eu toute l’année: un horrible marché boursier », a résumé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

« Et alors qu’on avance vers la nouvelle année, les possibilités d’un rebond au premier trimestre sont probablement très limitées », a-t-il ajouté alors que les taux obligataires ont encore grimpé.

A la cloture vendredi, depuis le début de l’année, le Dow Jones a fini en repli de 8,78%, le Nasdaq a chuté de 33,10% et le S&P 500 de 19,10%.

« L’année a été clairement difficile pour les investisseurs. 2022 a commencé avec une Fed qui a changé d’attitude et avec la guerre en Ukraine », a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

« En cours de route, nous avons eu l’inflation la plus élevée en quatre décennies, des pertes à deux chiffres en actions et en obligations, des taux d’intérêt en hausse rapide, la poursuite des confinements pour la deuxième économie mondiale et un ralentissement du marché immobilier », a énuméré l’analyste.

Il tentait de rester optimiste pour l’année 2023 assurant qu' »historiquement », il est « rare d’avoir deux années de baisse consécutive sur les marchés ».