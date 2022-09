Wall Street en forte baisse, le Dow Jones au plus bas de l’année

La Bourse de New York a terminé en forte baisse vendredi entraînée par l’angoisse d’une récession causée par le resserrement monétaire brutal en cours.

Le Dow Jones a établi un nouveau record à la baisse en clôture cette année, en repli de 1,62%. Il n’avait plus achevé une séance aussi bas depuis novembre 2020. Quant à l’indice Nasdaq, il a perdu 1,80%, alors que l’indice élargi S&P 500 a lâché 1,72%.

« Le marché prend enfin la Fed (banque centrale américaine) au mot: ils vont provoquer une récession pour combattre l’inflation », a commenté Chris Zaccarelli, d’Independent Advisor Alliance. « C’est une mauvaise nouvelle pour les marchés, et pire encore pour les travailleurs et l’économie », a-t-il ajouté, cité par Boursorama.

Les investisseurs ont ainsi continué de réagir à la communication de la Fed, qui a relevé son taux de 0,75 point de pourcentage mercredi mais aussi signalé qu’elle s’attendait à ce qu’il monte plus haut, et pour plus longtemps, que ne le prévoyait Wall Street.

Des centaines de valeurs ont atteint vendredi leur plus bas niveau de l’année. Le secteur technologique a été particulièrement touché, à l’image de Dell (-2,09%), HP (-1,40%), Intel (-1,96%) ou Nvidia (-0,36%), qui a perdu quasiment les deux tiers de sa capitalisation en un an.

Mais la bérézina n’a pas été limitée à la tech, et plusieurs poids lourds de la « vieille » économie ont aussi visité des profondeurs inédites depuis au moins la même époque l’an dernier, du groupe chimique Dow (-1,94%) au conglomérat 3M (-1,01%), en passant par Visa (-0,98%), l’opérateur de télécommunications AT&T (-1,42%) ou Nike (-1,55%).