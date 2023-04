Mai prochain, vaste campagne de Wantotrip pour promouvoir le tourisme en Tunisie 

La startup spécialisée dans le domaine des réservations de voyages «Wantotrip» lancera, en mai 2023, la campagne «Authentic Tunisia» pour promouvoir davantage le tourisme alternatif et durable en Tunisie, a annoncé une délégation de cette société, citée par le journal La Presse, du vendredi 7 mars.

Lors d’une rencontre tenue, mardi 4 avril, avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, la délégation de Wantotrip a précisé que cette campagne consistera, également, à inviter un nombre important d’influenceurs du monde pour leur faire vivre une expérience unique et authentique en relation avec les coutumes, les traditions et les aventures dans diverses régions de la Tunisie et à promouvoir cette initiative à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux.