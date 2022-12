Washington accuse la Corée du Nord d’armer le groupe paramilitaire Wagner

Le lien entre le groupe paramilitaire russe Wagner et la Corée du Nord inquiète la Maison-Blanche. Washington lance donc un avertissement à la communauté internationale : « La Corée du Nord a fait une première livraison à Wagner, qui a payé pour ces équipements. Le mois dernier, (elle) a livré en Russie des obus et des missiles destinés à Wagner », a dit John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale de l’exécutif américain. Les États-Unis estiment que Pyongyang « envisage de livrer plus d’équipements », a-t-il affirmé lors d’un entretien avec des journalistes.

Le porte-parole a par ailleurs estimé qu’à l’heure actuelle Wagner compte 50 000 hommes déployés en Ukraine, dont 10 000 mercenaires et 40 000 recrutés dans les prisons russes. Washington, qui a déjà pris des sanctions contre cette organisation de mercenaires présente sur plusieurs théâtres de conflit dans le monde, va prendre « dans les prochaines semaines » des mesures supplémentaires, a indiqué John Kirby.