Washington avertit Pyongyang contre toute vente d’armes à Moscou

La Maison Blanche a mis en garde mardi la Corée du Nord contre toute vente d’armes à la Russie en soutien de sa guerre en Ukraine, avant un possible sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Une telle livraison d’armes n’améliorera pas « l’image » de la Corée du Nord et « ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant part de « discussions actives » entre Moscou et Pyongyang à ce sujet.

Sullivan a reconnu ne pas être en mesure de dire précisément quels types d’armes seraient livrées. « Cela reste une question ouverte quant à savoir quel type de matériel et la qualité de ce matériel qui pourrait être livré », a-t-il dit.

Mais « cela en dit long sur la Russie qui doit ainsi se tourner vers un pays comme la Corée du Nord pour renforcer ses capacités de défense ».

Moscou a refusé mardi de confirmer la tenue d’un tel sommet entre le président russe et le dirigeant nord-coréen, mais a évoqué la possibilité d’exercices militaires conjoints.

« Non, nous ne pouvons pas (confirmer), nous n’avons rien à dire sur ce sujet », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à propos des affirmations de la Maison Blanche.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a par ailleurs annoncé lundi que les deux pays discutaient de la possibilité d’organiser des exercices militaires conjoints.

« Nous en discutons avec tout le monde, y compris avec la Corée du Nord. Pourquoi pas? Ce sont nos voisins », a déclaré le ministre, cité par l’agence TASS, à des journalistes.

