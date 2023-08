Washington débloque des actifs iraniens dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers

Les États-Unis ont déjà débloqué six milliards de dollars d’avoirs iraniens que Téhéran doit recevoir dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers. C’est ce qu’a déclaré le président de la Banque centrale d’Iran, Mohammad Reza Farzin.

« Grâce à une diplomatie réussie, tous les actifs de l’Iran détenus en Corée du Sud ont déjà été débloqués, a-t-il écrit dans le réseau social X (ex-Twitter).

Ces fonds seront bientôt convertis de wons en euros, déposés sur les comptes de six banques iraniennes au Qatar et utilisés pour acheter des biens non sanctionnés. »

Il y avait initialement près de sept milliards de dollars dans les banques sud-coréennes, l’argent était destiné à payer les approvisionnements en pétrole iranien sur plusieurs années, a expliqué M. Farzin.

Cependant, les fonds ont été déposés en won et, en raison de la dépréciation de la monnaie sud-coréenne face au dollar, Téhéran ne pourra recevoir que six milliards de dollars.