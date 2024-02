Washington enquête sur l’utilisation abusive d’armes US par Israel causant des pertes civiles

Les États-Unis enquêtent sur plusieurs frappes aériennes israéliennes à Gaza pendant la guerre, au cours desquelles des dizaines de civils ont été tués, ainsi que sur une attaque au Liban où Israël a utilisé du phosphore blanc, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, dans le cadre d’une enquête du département d’État visant à déterminer si Israël a utilisé à mauvais escient des bombes et des missiles fournis par les États-Unis pour tuer des civils.

Cette enquête intervient alors que les membres et les sympathisants du parti démocrate critiquent de plus en plus le soutien apporté par le président Joe Biden à Israël depuis le début de la guerre, ainsi que les critiques formulées par Biden à l’encontre du premier ministre Benjamin Netanyahu.

L’un des incidents faisant l’objet d’une enquête est une attaque aérienne menée le 31 octobre sur le camp de réfugiés de Jabalia, à Gaza, qui a fait 125 morts, selon des responsables américains. À l’époque, Israël avait déclaré que l’attaque visait un commandant du Hamas qui se cachait dans un tunnel sous un immeuble de grande hauteur. Les Américains soupçonnent l’armée de l’air d’avoir utilisé une bombe de 907 kilogrammes (2 000 livres) fournie par les États-Unis sur le bâtiment.

Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré que la frappe avait tué un grand nombre de civils et qu’elle pourrait constituer un crime de guerre. Les responsables israéliens ont refusé de confirmer quelle arme avait été utilisée lors de la frappe, mais ont insisté sur le fait que des efforts avaient été faits pour réduire le nombre de victimes civiles en utilisant une fusée retardée qui permettait de faire exploser l’arme sous terre.

