Washington enverra un navire et des avions de combat aux Emirats face aux Houthis

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l’envoi d’un navire de guerre et d’avions de chasse pour aider les Emirats arabes unis contre les Houthis face à la multiplication d’attaques de ces rebelles yéménites contre le pays du Golfe, où sont postées des troupes américaines.

Ce déploiement, dont la date n’a pas été précisée et qui doit « aider les Emirats arabes unis à faire face à la menace actuelle », fait suite à un appel téléphonique mardi entre le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, et le prince héritier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, a indiqué dans un communiqué l’ambassade des Etats-Unis aux Emirats.

Les Emirats font partie d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui vient en aide depuis 2015 au gouvernement du Yémen, en guerre contre les Houthis soutenus par l’Iran.

En janvier, ils ont été la cible de trois attaques des Houthis.

Le destroyer lance-missiles USS Cole, actuellement à Bahreïn, s’associera à la marine émiratie et fera escale à Abou Dhabi, selon le communiqué, qui précise que Washington déploiera également des avions de combat de cinquième génération.

Par ailleurs, les Etats-Unis continueront à fournir des renseignements pour la prévention d’attaques, d’après le communiquédel’ambassade US

Cette aide est un « signal clair que les Etats-Unis soutiennent les Emirats, partenaire stratégique de longue date », est-il ajouté.