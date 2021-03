Washington et Tokyo haussent le ton face à Pékin

Washington et Tokyo ont mis en garde Pékin mardi contre toute tentative de « coercition » et de « déstabilisation » de la région, à l’issue d’entretiens diplomatiques et militaires de haut niveau visant à renforcer leur alliance contre les ambitions croissantes de la Chine.

- Publicité-

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin étaient mardi au Japon, étape inaugurale de leur premier déplacement à l’étranger, pour solidifier les liens des Etats-Unis avec leurs partenaires traditionnels en Asie à un moment où la Chine ne cesse d’afficher sa puissance.

Dans une déclaration commune publiée avec leurs homologues japonais Toshimitsu Motegi et Nobuo Kishi, Blinken et Austin ont averti que « le comportement de la Chine, lorsqu’il est incompatible avec l’ordre international existant, présente des défis politiques, économiques, militaires et technologiques ».