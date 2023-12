Washington exige d’Israël de laisser davantage de carburant entrer dans Gaza

De nouveau pilonnée par l’armée israélienne depuis la fin de la trêve ce vendredi, la bande de Gaza reste à court de carburant permettant notamment de faire fonctionner les générateurs d’électricité dans les hôpitaux. C’est pourquoi, les États-Unis ont appelé lundi 4 décembre leur allié israélien à laisser davantage de carburant entrer dans la bande de Gaza.

« Tôt vendredi, le gouvernement israélien ne permettait pas au carburant de rentrer » dans Gaza, a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller.

« Nous avons eu des conversations très franches avec eux sur la nécessité de voir le carburant entrer (dans le territoire) et on a vu du carburant rentrer vendredi », a-t-il dit.

« Nous avons vu du carburant supplémentaire entrer samedi mais on est aux niveaux d’avant la pause. Nous avons fait savoir de manière claire que nous voulons voir (les niveaux de livraison de carburant) remonter, pas seulement jusqu’aux niveaux de carburant entrés (à Gaza) durant la pause, mais plus haut encore ».

