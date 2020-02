Washington met en garde l’Afrique contre les “promesses creuses” de la Chine

Lors de sa première tournée africaine, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est rendu au Sénégal, en Angola et en Ethiopie. Le bilan qu’il a fait de son voyage pourrait se résumer ainsi : l’Afrique devrait s’inspirer du secteur privé américain et tourner le dos aux régimes autoritaires qui exploitent ses richesses. Tout le monde a compris que le coup de griffe était destiné à la Chine, premier partenaire commercial du continent africain.

Devant des diplomates et des chefs d’entreprise réunis à la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba, Mike Pompeo a mis en garde les pays africains contre le risque de “perdre leur prospérité et leur souveraineté”. Tout au long de son voyage, il a salué les succès de l’économie de marché, dénonçant “les échecs des expériences socialistes des années passées” au Zimbabwe et en Tanzanie.