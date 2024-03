Washington pour « un cessez-le-feu immédiat d’environ six semaines à Gaza ainsi que la libération de tous les otages »

Les Etats-Unis ont révisé la formulation d’un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir « un cessez-le-feu immédiat d’environ six semaines à Gaza ainsi que la libération de tous les otages », selon le texte vu par Reuters.

La troisième révision du texte, proposée pour la première fois par les États-Unis il y a deux semaines, reflète désormais les remarques brutales de la vice-présidente Kamala Harris. Le projet initial des Etats-Unis avait montré son soutien à un « cessez-le-feu temporaire » dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis souhaitent que tout soutien du Conseil de sécurité à un cessez-le-feu soit lié à la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.

Washington a opposé son veto à trois projets de résolution du Conseil, dont deux auraient exigé un cessez-le-feu immédiat, au cours de cette guerre qui dure depuis cinq mois. Le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu’il appartenait au Hamas d’accepter ou non un accord de cessez-le-feu, alors que les délégations ont tenu une troisième journée de négociations sans aucun signe de percée.

Washington a intensifié la pression sur son allié Israël pour qu’il fasse davantage pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza, où les Nations unies ont averti qu’un quart des 2,3 millions d’habitants de l’enclave sont au bord de la famine.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils prévoyaient de laisser du temps pour les négociations sur leur projet et qu’ils ne se précipiteraient pas pour voter. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir au moins neuf votes favorables et aucun veto de la part des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie ou de la Chine.

