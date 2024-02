Washington proposera dans les semaines à venir un plan de paix prévoyant la création d’un État palestinien

L’administration Biden et « un petit groupe de pays arabes » « se hâtent de mettre au point un plan détaillé et complet pour une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, comprenant un calendrier ferme pour la création d’un État palestinien », qui pourrait être annoncé dès les prochaines semaines, rapporte le Washington Post. L’annonce du plan aurait été précipitée afin d’être directement liée à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord de libération d’otages mené par des médiateurs égyptiens, qataris et américains, que les planificateurs « espèrent » pouvoir conclure avant le mois de Ramadan, ajoute , pour sa part, I24NEWS.

Un cadre approuvé à titre préliminaire dans le projet, prévoit une cessation des hostilités pendant au moins six semaines et la libération des otages enlevés lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Il a été examiné au Caire par les médiateurs, avec la participation de représentants d’Israël et des factions palestiniennes, et la pression monte pour parvenir à une percée avant le début du Ramadan.

« La clé est l’accord sur les otages », a déclaré un fonctionnaire américain au Washington Post. Une fois le cessez-le-feu mis en place grâce à l’accord sur les otages, le plan de paix discuté aurait « le temps » d’être rendu public en même temps que les mesures visant à former un gouvernement palestinien intérimaire.

Le quotidien washingtonien a indiqué que la reconnaissance précoce par les États-Unis d’un État palestinien faisait partie du plan, avant même que d’autres détails tels que les garanties de sécurité et la réforme politique, ainsi que les pourparlers de normalisation avec les pays arabes de la région, notamment l’Arabie saoudite, ne soient définis.