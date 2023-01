Washington puise dans ses stocks d’armement en Israël pour aider l’Ukraine

L’aide militaire américaine à l’Ukraine emprunte des chemins parfois surprenants. Ceux-ci passent notamment par Israël, un pays qui s’est pourtant engagé depuis le début de la guerre à ne fournir aucune arme aux deux belligérants.

Le Pentagone puise en effet dans les réserves de munitions et équipements dont les États-Unis disposent sur le sol de l’État hébreu pour soutenir Kiev face à Moscou, a révélé le New York Times.

Tel Aviv a accepté que Washington retire environ 300 000 munitions pour les envoyer à l’Ukraine. La moitié serait déjà en cours d’expédition, ont assuré des responsables israéliens et américains au New York Times. La demande a été « formulée à l’occasion d’un échange téléphonique crypté entre le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, et Benny Gantz, qui était alors ministre israélien de la Défense », détaille le quotidien américain.

Cet accord a donc été négocié avant le 29 décembre 2022 et le retour au pouvoir du conservateur Benjamin Netanyahu, connu pour être plus proche de Vladimir Poutine que son prédécesseur Yaïr Lapid.