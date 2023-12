Washington salue une année « record » pour le commerce avec l’Afrique

Les Etats-Unis se sont félicités mercredi d’avoir conclu cette année des accords commerciaux records avec l’Afrique, d’un montant total de 14,2 milliards de dollars, dans un contexte de lutte d’influence avec la Chine sur le continent.

Près de 550 nouveaux accords commerciaux et d’investissement ont été signés, représentant une augmentation de 67% par rapport à 2022 en termes de nombre et de valeur, a déclaré British Robinson, coordinateur de l’initiative commerciale « Prosper Africa » lancée par les Etats-Unis.

« Nous avons connu une année record pour les relations américano-africaines », a souligné Judd Devermont, responsable pour l’Afrique sub-saharienne à la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse en ligne organisée un an après un sommet avec des dirigeants africains au cours duquel le président américain Joe Biden s’est engagé à « mettre le paquet » sur le continent.

Washington s’est engagé en décembre à investir 55 milliards de dollars sur trois ans en Afrique. Cette stratégie vise notamment à contrer la présence croissante de la Chine, qui a notamment fait des percées en matière de construction d’infrastructures, d’investissements et de prêts.

Les États-Unis ont déjà réalisé plus de 40% de ces engagements, a souligné Devermont. « D’ici la fin de la deuxième année, nous prévoyons de dépasser au moins 70% de nos objectifs », a-t-il ajouté.

- Publicité-