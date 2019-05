Washington vend des armes à Ryad sous la « procédure d’urgence »

L’administration américaine de Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, en invoquant “l’agression iranienne” pour contourner un Congrès de plus en plus hostile à l’attitude de Ryad.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a confirmé le recours à une procédure d'”urgence” pour débloquer 22 contrats d’armement en souffrance, qui concernent également la Jordanie, pour un montant total d’environ 8,1 milliards de dollars.

Accusant les élus d’avoir bloqué la fourniture de munitions et d’assistance à l’entretien d’avions militaires ces derniers mois, il a estimé que le partenariat avec ces pays arabes était une “pierre angulaire” de la “stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis”.

Le Congrès américain avait approuvé début avril une résolution exhortant le président Trump à cesser toute assistance à la coalition menée par l’armée saoudienne, qui intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen contre les rebelles Houthis soutenus par Téhéran, ennemi commun de Ryad et Washington.