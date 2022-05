Whale Festival annonce son report de date au mois de juin 2022

Le Whale festival ne pourra pas se tenir aux dates prévues du 7 et 8 mai et annonce son report au mois de juin aux dates des 25 et 26 juin à la Cité des Sciences de Tunis. Compte-tenu de la précarité financière suite à l’annulation de sponsors majeurs à la dernière minute, les organisateurs ont préféré se laisser encore plus de temps pour préparer comme il se doit cette édition annuelle.

L’organisation d’un évènement d’une telle ampleur est malheureusement devenue incertaine en raison du contexte économique du pays. Le festival a la volonté de mobiliser des acteurs économiques privés et publics à impact dans le paysage artistique et culturel en Tunisie et de compter sur des partenaires financiers engagés avec le mouvement lui donnant la possibilité de le faire dans les bonnes conditions.