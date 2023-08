WIP de Selim Riahi vend pour plus de 10 MDT en actions Spdit-sicaf 

Dans une récente déclaration des opérations significatives, Selim Riahi CEO de la WIP, Windy Investments & Participations, du même groupe Riahi, a annoncé avoir fait cession de 1.420.000 actions de la Spidit-Sicaf. La transaction de bloc lui a rapporté 10,934 MDT.

La Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « S.P.D.I.T » est une société d’investissement à capital fixe qui a pour objet la gestion, au moyen de l’utilisation de ses fonds propres, d’un portefeuille de valeurs mobilières. A fin 2022, ses états financiers font ressortir un total du bilan de 79 152 940 DT au 31 Décembre 2022 et un résultat bénéficiaire net de l’exercice clos à cette date de 21 767 036 DT.