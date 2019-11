” Womenpreneur Tour ” atterrit en Tunisie

La tournée des femmes entrepreneures ou ” Womenpreneur Tour ” a atterrit, mercredi, à Tunis. Au programme, des témoignages de femmes entrepreneures dans le domaine de la haute technologie, toutes tranches d’âge.

” Cette initiative a pour but de faire la cartographie des femmes entrepreneures dans le domaines des nouvelles technologies en Tunisie mais aussi au Maroc et en Jordanie “, a indiqué à la TAP, Sana Afouaiz, directrice de Womenpreneur Initiative qui a organisé cet événement avec l’appui de l’organisation allemande ” SANAD entrepreneurship Academy “.

Selon Afouaiz, cette initiative vise notamment à inspirer la femme en matière de création de projets étant donné que celle-ci sera confrontée, d’ici quelque année, à des changements socioéconomiques importants avec la disparition de plus de 50% des métiers d’ici quelques décennies pour laisser la place à d’autres emplois dans de nouveaux domaines.

Selon elle, ce projet a aussi, pour objectif, de faire un documentaire, qui sera publié en janvier prochain sur la chaine You tube et qui donnera de la visibilité à 10 femmes entrepreneures de Jordanie, du Maroc et de la Tunisie, de différents background et avec différents projets. ” Ce documentaire sera, par la suite, utilisé comme un outil de lobbying et de plaidoyer auprès des décideurs des secteurs privé et public pour les inciter à aider les femmes à avoir leur place dans le système économique “, a expliqué Afouaiz.

Cette initiative vise également à élaborer un ” policy paper “, un document de recommandations, qui va être remis aux décideurs des trois pays concernés afin de les pousser à entamer des actions concrètes qui visent à favoriser la place de la femme dans le domaine de la technologie développée et de l’économie du futur.

” On a aussi rencontré des partenaires locaux pour les inviter à travailler avec nous en vue de favoriser la place de la femme dans les domaines de la haute technologie “, a ajouté Afouaiz.

Jessica Bodmann, représentante de ” SANAD entrepreneurship Academy ” a, pour sa part affirmé que le financement de ce projet s’inscrit dans le cadre de toute une stratégie visant à accorder des micros crédits aux femmes désireuses de fonder leurs propres projets. ” SANAD finance aussi les projets visant à inspirer les femmes et à les encourager à investir dans l’économie du futur comme la ” Womenpreneur Tour “, a-t-elle expliqué.

Rappelons que Womenpreneur-Initiative est une organisation basée à Bruxelles avec une communauté de 10 000 personnes dans 20 pays. L’objectif est de promouvoir la place des femmes dans la scène entrepreneuriale, la technologie, l’innovation et la société. Les activités et initiatives sont centrées sur la Belgique et la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).