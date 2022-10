Xi Jinping affirme qu’il « ne renoncera jamais à l’usage de la force » pour réunifier Taïwan

Dans un discours prononcé à l’ouverture du 20e congrès du Parti communiste, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé sa volonté de reprendre contrôle de l’île de Taïwan, y compris « par la force ».

Tout en assurant que la Chine avait toujours « respecté » et s’était toujours « souciée » du peuple taïwanais, Xi Jinping s’est montré déterminé à réunifier « pacifiquement » ce qu’il estime être l’un de ses territoires, bien que la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-Wen, maintient son refus d’intégration à l’Empire du Milieu. « La résolution de la question de Taïwan est l’affaire du peuple chinois, et c’est au peuple chinois de décider », a martelé le chef de la République populaire de Chine devant les 2 300 délégués du PCC, présents au congrès du parti qui s’est ouvert samedi à Pékin. « Les roues historiques de la réunification nationale et du rajeunissement national roulent. La réunification complète de la patrie doit être réalisée. Elle sera réalisée », a-t-il ajouté, sous une longue salve d’applaudissements, a rapporté l’Agence France-Presse.

Pour parvenir à ses fins, le président chinois n’écarte pas tout recours à « la force », comme l’ont laissé entendre ces récentes manœuvres militaires dissuasives. « Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force et nous nous réservons l’option de prendre toutes les mesures nécessaires », a confirmé Xi Jinping, tout en fustigeant tout « séparatisme » et « ingérence » étrangère dans ce conflit.