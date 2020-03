Yaïche: Il est important d’accélérer les mesures visant à pallier aux répercussions du Covid-19

Le ministre des Finances, Nizar Yaïche, a appelé, lundi lors de la réunion de la cellule de crise relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) , à accélérer l’application des mesures visant à pallier aux répercussions du Covid-19, tout en sensibilisant quant aux menaces qui guettent les finances publiques.

Le ministre a, par ailleurs, souligné la nécessité d’unifier tous les efforts, afin de garantir les meilleures solutions et approches pour faire face à cette crise, lancer des projets de relance de l’économie et engager les grandes réformes,précise un communiqué de l’ARP, publié lundi.

Des participants à la réunion se sont interrogés sur les sources de financement des mesures annoncées par le Chef du gouvernement et la relation entre certaines de ces mesures et la crise du “Coronavirus”.

A rappeler que le Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh avait annoncé, le 21 mars 2020, des mesures sociales et économiques exceptionnelles, d’un coût de 2500 Millions de Dinars (MD), afin d’alléger l’impact de la crise causée par Covid-19, du couvre-feu et du confinement total sur les catégories sociales et le tissu économique.

Fakhfakh a appelé l’ARP à autoriser le gouvernement à légiférer par décrets lois pour une période de deux mois pour faire face à cette conjoncture, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution.

L’ARP a fait savoir que la plénière prévue, le mardi 24 mars, a été reportée, au jeudi 26 mars à partir de 9h30 du matin, à la demande du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh. L’ordre du jour de la plénière portera sur les mesures exceptionnelles visant à garantir la pérennité du travail au sein de l’ARP et comprend une séance débat avec le gouvernement sur la situation générale du pays en relation avec la crise sanitaire.

Cette réunion de la cellule de crise, s’est tenue, en présence du président de l’ARP, Rached Ghannouchi, des membres du bureau de l’ARP et des chefs des blocs parlementaires.