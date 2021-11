Yassine Jelassi: Il est possible de rétablir la diffusion de Nessma TV à condition du retrait des frères Karoui

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) Yassine Jelassi a affirmé qu’il est possible de reprendre la diffusion de la chaîne de télévision Nessma TV et de signer un accord exceptionnel avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), comme ce fut le cas pour Hannibal TV, et ce jusqu’à la régularisation de sa situation financière.

Dans une déclaration, lundi, à l’agence TAP, le président du SNJT a expliqué que le principal problème juridique qui se pose est que parmi les principaux actionnaires de la chaîne figurent l’homme d’affaires Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounès, et son frère Ghazi Karoui, député au Parlement gelé.

Cela est formellement interdit par la loi, a-t-il affirmé, ajoutant que « les deux frères devraient, dans un premier temps, se retirer du capital de la chaîne afin de pouvoir convenir d’un accord sur la reprise de la rediffusion ».

Selon Jelassi, le SNJT, la Fédération générale de l’information et la HAICA se sont concertés avec les responsables de Nessma TV au sujet d’écarter les politiques de la chaîne pour que celle-ci reprenne ses activités, à l’instar de Hannibal TV.

Le 27 octobre, la HAICA a saisi les équipements de diffusion de la chaîne Nessma et de la station de radio « al-Quran al-Kareem » (Radio du Saint Coran).

Les plateaux et studios d’enregistrement des deux chaînes ont été également mis sous-scellés, avait indiqué Hichem Snoussi, membre de la HAICA, rappelant que cette opération intervient en application de la décision de la HAICA relative à la saisie des équipements de diffusion de quatre chaînes « illégales » et « qui transmettent leurs programmes sans autorisation ».

Il s’agit, a-t-il précisé, de Nessma TV, Zitouna TV, Hannibal TV et de la radio « al-Quran al-Kareem ».