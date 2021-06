Yémen : De nouveaux combats meurtriers entre les forces gouvernementales et les houthistes à Marib

De nouveaux combats entre les forces gouvernementales yéménites et les rebelles houthistes pour la ville stratégique de Marib, dans le nord du pays, ont éclaté, samedi 19 juin, faisant des dizaines de morts, ont rapporté à l’Agence France-Presse (AFP) des sources militaires.

Ces derniers développements surviennent alors que l’émissaire des Nations unies (ONU) pour le Yémen, Martin Griffiths, a dressé mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU un constat d’échec de ses efforts pour mettre un terme à la guerre meurtrière dans ce pays, à l’issue de ses trois ans de mission.

Les rebelles, soutenus par l’Iran, cherchent à s’emparer de Marib et ses champs pétrolifères environnants, qui sont le dernier bastion des forces gouvernementales dans le nord du Yémen, après plus de six ans de guerre ayant plongé le pays dans une grave crise humanitaire.

Selon des sources militaires progouvernementales, les combats à Marib ont fait, samedi, 47 morts dont 16 combattants loyalistes, parmi lesquels 6 officiers. Les houthistes ne rapportent, de leur côté, que très rarement les victimes des combats dans leurs rangs.