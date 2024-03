Selon des données annoncées, ce lundi par l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO, une explosion a été entendue lundi près d’un navire proche des côtes au large de la mer Rouge au Yémen.

La même source a affirmé que le bateau et son équipage étaient sains et saufs, précisant que les membres d’une coalition multinationale, dirigée par les Etats-Unis et mise en place en décembre pour protéger le trafic maritime des attaques des rebelles yéménites houthis, menaient une enquête.