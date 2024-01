Yémen : Les États-Unis et la Grande-Bretagne frappent un site de stockage souterrain des Houthis

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené lundi une nouvelle série de frappes contre les Houthis du Yémen, qui ont pris pour cible les navires de la mer Rouge, a annoncé le Pentagone. Ces frappes visaient un site de stockage souterrain, des missiles et d’autres capacités militaires des Houthis.

Le Pentagone a détaillé les huit nouvelles frappes dans une déclaration commune avec la Grande-Bretagne, ainsi qu’avec l’Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas, qui ont soutenu la dernière action militaire, selon la déclaration. « Ces frappes de précision visent à perturber et à dégrader les capacités utilisées par les Houthis pour menacer le commerce mondial et la vie de marins innocents », précise le communiqué.

