Yémen: Les Houthis annoncent une attaque contre un pétrolier britannique

Les Houthis du Yémen ont annoncé vendredi avoir attaqué un pétrolier britannique qui a pris feu au golfe d’Aden, après que les Etats-Unis ont dit avoir détruit un missile balistique tiré « depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis ».

Les rebelles qui multiplient les attaques contre la marine marchande en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, ont indiqué dans avoir tiré des « missiles » contre un « pétrolier britannique, le Marlin Luanda », précisant que le navire, « touché de plein fouet, a pris feu ».

Leur porte-parole militaire des, Yahya Saree, a ajouté dans son communiqué que l’attaque a été menée en soutien au peuple palestinien et « en réponse à l’agression britannique et américaine contre notre pays ».

La société privée de risques maritimes Ambrey avait rapporté plus tôt qu’un navire marchand avait été touché dans la même zone, signalant un incendie à bord, sans que l’on sache à ce stade s’il s’agit du même incident.

« Un navire marchand a été touché par un +missile+, provoquant un incendie », a indiqué Ambrey, précisant que l’équipage était jusqu’ici « sain et sauf ».

- Publicité-