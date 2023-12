Yémen : Les houthis revendiquent deux attaques en mer Rouge et en direction d’Israël

Les houthis ont affirmé avoir lancé un missile sur un navire en mer Rouge et mené une attaque de drone en direction d’Israël, mardi 26 décembre.

Les rebelles ont assuré avoir « mené une opération ciblée contre un navire commercial » identifié comme étant le MSC United. Plus tôt dans la journée, des explosions ont été entendues et des missiles aperçus à proximité de deux navires en mer Rouge près de Hodeida, port de l’ouest du Yémen sous contrôle des rebelles, a fait savoir l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO, sans faire état de victimes ou de dégâts.

Les houthis ont également affirmé avoir lancé des « drones contre des cibles militaires » dans le sud d’Israël. L’armée israélienne a indiqué qu’elle avait intercepté « une cible aérienne hostile » qui se dirigeait vers son territoire.

Les houthis ont multiplié les attaques de drones contre des navires commerciaux depuis le début de l’offensive israélienne sur Gaza, en solidarité avec Hamas . Un haut responsable rebelle a déclaré que ces attaques s’arrêteraient seulement « si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée » de la bande de Gaza.

Plusieurs géants du transport maritime mondial ont déjà annoncé qu’ils réduisaient, voire suspendaient les passages de leurs navires dans la zone pour limiter les risques d’attaques. Une coalition militaire internationale a été mise en place pour mieux protéger les navires commerciaux.

