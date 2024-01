Yémen : Les USA désignent à nouveau les Houthis « entité terroriste »

Les États-Unis ont décidé de qualifier à nouveau les Ansar Allah du Yémen, plus connus sous le nom de « Houthis », de groupe terroriste. Les États-Unis avaient retiré les Houthis de cette liste en février 2021, jugeant à l’époque que cette désignation compliquait la réponse à une très grave crise humanitaire au Yémen, pays en guerre dont le groupe rebelle contrôle une bonne partie.

Mais les sanctions annoncées ce mercredi interviennent alors que les Houthis ont attaqué sans interruption des navires de commerce dans les eaux de la mer Rouge depuis la mi-novembre, et intensifié leurs attaques malgré les avertissements répétés des Occidentaux, et les contre-attaques récentes d’une coalition dirigée par les États-Unis.

« Nous prenons cette mesure en raison des attaques continues des Houthis, soutenus par l’Iran, dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. Ces agressions sont un exemple évident de terrorisme en violation du droit international, et constituent une menace majeure pour le commerce mondial », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden. « Elles compromettent aussi la livraison de l’aide humanitaire. »

