Youssef Chahed fête son départ, bien entouré !

Il s’était déjà dit pressé de quitter La Kasbah, qu’il en avait marre et avait même mis en ligne un message vidéo, appelant les partis, et le chef du gouvernement alors chargé de constituer un nouveau gouvernement, de faire vite.

On le retrouve aujourd’hui, dans le hall central du siège du premier ministère, entouré de ses principaux ministres-amis, dont la Nahdhaouie Lounissi son Colbert de ministre Ridha Chalghoum, et de beaucoup de cadres de La Kasbah, fêtant dans une joie loin d’être surfaite et sous les éclairs de Selfies, le départ de ce lieu occupé pendant presque quatre années.

Vers quel lieu ? Il le dira peut-être un jour. Il est vrai qu’il reste pour l’instant leader du Tahia Tounes qu’il a réussi à placer au gouvernement, malgré le peu de voix récoltés aux dernières législatives !